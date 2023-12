Lazio – Frosinone | 3-1 | il tabellino

Lazio - Frosinone 3 - 1 (0 - 0) in un match della 18/a giornata del campionato di Serie A. A segno per i ciociari Soulè su rigore (58'). Per i ... ()

3 - 1 (0 - 0) in un match della 18/a giornata del campionato di Serie A. A segno per i ciociari Soulè su rigore (58'). Per i biancocelesti in gol Castellanos (70'), Isaksen (72') e ...Brava e cinica lacontro unche fuori casa, nonostante buone prestazioni, non riesce a vincere. Ora Sarri si riavvicina alla zona ...Il procuratore sa fare bene il suo mestiere, lui è concentrato" 23:08 L'agente Torchia: "Il Decreto Crescita non penalizza gli italiani, è solo questione di risparmio" 22:53 Lazio, Lotito: "Mancata ...La Lazio ribalta la partita e batte il Frosinone che era passato in vantaggio con un rigore al 58' minuto. Una magia di Castellanos pareggia, Isaksen raddoppia su un regalo degli avversari e poi ...