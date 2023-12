Lazio | contro il Frosinone per migliorare una statistica sulle ultime gare dell'anno

Commenta per primo Di seguito i convocati dellaper la sfidail Frosinone: non ci sono Romagnoli in difesa, Luis Alberto a centrocampo e Immobile in attacco. Portieri : Sepe, Mandas, Provedel. Difensori : Pellegrini, Patric, Casale, ...In quell'anno siete forse la rosa più forte del campionato, ma perdere la finale scudettol'... Da Verona a Roma, poi la, Chievo, SPAL ne abbiamo passate tante. Ci sentiamo ogni giorno, ...La vittoria della Lazio contro l’Empoli è arrivata dopo una partita lunga e difficile. Una prestazione, quella dei toscani, analizzata nella conferenza stampa di presentazione alla partita contro il ...il riferimento è soprattutto al post - Lazio laddove, una volta conquistata l'intera posta in palio, i granata hanno subito dopo offerto delle pessime prestazioni contro Fiorentina e Bologna.