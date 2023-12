Lazio | Castellanos | 'Segnare è importante | ma non devo disperarmi Ora tocca a me'

ROMA - Ciro in bilico, Taty si scalda. Immobile è quasi out per l'ultima sfida del 2023, dipenderà dai risultati degli esami. Castellanos è pronto ... (247.libero)

Questa sera in campo in Serie A la sfida tra Lazio e Frosinone , ecco le probabili formazioni con le scelte di Sarri e Di Francesco Questa sera in ... (calcionews24)

Valentin, attaccante della, ha parlato prima del fischio d'inizio del match contro il Frosinone Ai microfoni diStyle Channel, Valentinha parlato così prima di- ...... 18 Vignato, 82 rig Pessina) - IL TABELLINO 15.00- Atalanta 3 - 2 (5 aut de Ketelaere, 11, 33 Ederson; 63 Kolasinac, 83 Vecino) - IL TABELLINO 15.00 Frosinone - Verona 2 - 1 (45 , ...Nel pre partita di Lazio - Frosinone, ultima del 2023 per i biancocelesti, Valentin Castellanos è intervenuto ai microfoni di SkySport. Oggi, in assenza di Ciro Immobile per ...Occasione importante quella di stasera per Castellanos, schierato in campo da Sarri come titolare per sostituire Immobile. Nel pre gara di Lazio-Frosinone, l'attaccante è intervenuto ...