Lazio | Castellanos | «Gol? Importante ma non mi dispero Vogliamo vincere»

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Valentin, attaccante della, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro il Frosinone Ai microfoni diStyle Channel, Valentinha parlato così prima di-Frosinone. LE PAROLE – «Quanto contano i tre punti? Ovviamente sono importanti, dobbiamo ottenere un risultato positivo e iniziare nel modo migliore l’anno. Abbiamo lavorato molto in settimana per poter fare il meglio in questa partita e cercare di fare bene dall’inizio. Quanto èper me segnare? Tanto, ma non devo disperarmi. Abbiamo passato dei momenti difficili, ma spero che possa arrivare presto e non dobbiamo disperarci. L’è aiutare la squadra. Bilancio del 2023? È stato bello eper me, mi sento molto bene con ...

