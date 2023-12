Lavinia Mennuni | chi è la senatrice di FDI | carriera | vita privata e figli

Leggi su dilei

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Dopo le sue dichiarazioni in merito alla maternità da giovanissime, si è scatenata una polemica social su. In molti, dai giornalisti fino ad altri esponenti dei partiti, hanno scelto di commentare quanto detto dallaa Coffee Break su La7. Ma chi è? In realtà non è la prima volta che le sue dichiarazioni fanno discutere. Chi èè nata a Southampton in Inghilterra il 17 aprile del 1976. Ha iniziato i suoi studi conseguendo la maturità linguistica nell’Istituto Sacro Cuore Trinità dei Monti a Roma. In seguito, ha proseguito lada studentessa laureandosi in ...