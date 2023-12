Laudisa | “Zielinski potrebbe restare al Napoli”

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Il giornalistaha parlato della situazione diIl giornalista de La Gazzetta dello sport, Claudio, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” condotta da Raffaele Auriemma. Ha parlato della situazione di. Ne riportiamo un estratto: “all’Inter? Credo che l’Inter con Samardzic abbia ormai rotto. Nel frattempo stanno anche prolungando il contratto di Mkhitaryan che è un altro dei protagonisti di questa corsa scudetto. Non credo che prenda Samardzic. Per, invece, vediamo perchè l’attacco è serio. Anche se da quanto mi risulta il giocatore non abbia ancora abbandonato l’idea di”. Il polacco sarebbe arrivato molto vicino all’accordo ...