L’assemblea congiunta di Confindustria Bergamo e Brescia | i record di Orio | i grandi appalti | un anno di economia

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Non è stato unfacile per le famiglie italiane, che già dalle prime settimane del 2023, sulla scia di quanto avvenuto nel 2022, hdovuto fare i conti con pesanti rincari e con una parola che ancora oggi è, purtroppo, di stretta attualità: inflazione. In uno scenario che manda segnali contrastanti, anche le nostre imprese si sono dovute destreggiare con maestria. Secondo le ultime rilevazioni disponibili, relative al terzo trimestre, la produzione industriale si conferma in un momento di particolare fragilità: -2,8% rispetto a unfa, con tutte le rilevazioni intermedie a segno negativo. Va meglio per l’artigianato, sostanzialmente stabile (-0,1%), mentre il Terziario, sia lato servizi che lato commercio al dettaglio, ha fatto segnare solo numeri in crescita, nonostante i dubbi degli imprenditori sulla tenuta della ...