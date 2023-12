Lasciamolo in pace | Tajani tuona sul presepe inclusivo di +Europa

Leggi su iltempo

(Di venerdì 29 dicembre 2023) "Il bello delle tradizioni...è che possono cambiare!": con questa frase e con immagini di presepi inclusivi,ha augurato ai suoi elettori buone feste. La scelta del partito di inserire nella rappresentazione della natività delle famiglie differenti ha sollevato un'aspra polemica. Sui social, in particolar modo, molti utenti non hanno apprezzato la decisione di forzare il cambiamento. La notizia è stata ripresa da Giuseppe Brindisi a Zona bianca, il programma di politica e di attualità di Rete 4. In particolar modo, ospite nella prima parte della puntata, è stato Antonioa esprimere la sua opinione in merito. "Io a casa ho il, lo faccio", ha premesso il vicepremier e leader di Forza Italia, per poi continuare: "Veramente è mia moglie a essere bravissima a farne. E' un mago. Ne fa due, tre. Ce l'abbiamo ...