L' Arsenal va ko | il West Ham passa all' Emirates per 2 - 0 | Rivivi la diretta

LONDRA - Nell'ultima di andata i Gunners di Arteta perdono per due a zero contro ilHam : gli ospiti trovano il vantaggio al 13' del primo tempo con Soucek e nella ripresa blindano il risultato grazie al raddoppio dell'ex Mavropanos . Nel recupero Benrahma si fa parare un rigore ...Nell'altra partita della giornata si sfidanoHam ...L'Arsenal è costretto ad aspettare per riprendersi la vetta della Premier League. I Gunners sono usciti sconfitti per 2-0 contro il West Ham. Dal canto suo, il Tottenham è caduto malamente contro il ...Le due sfide delle ore erano Bournemouth-Fulham e Sheffield-Luton Town. Al Vitality Stadium quarta vittoria consecutiva delle Cherries di Iraola, che avvicinano la zona europea. Nella sfida salvezza ...