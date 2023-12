L’appello di Novara ai docenti | “Basta con gli spiegoni da ascoltare | favorite la collaborazione tra gli alunni”

Leggi su orizzontescuola

(Di venerdì 29 dicembre 2023) In un contesto educativo in rapida evoluzione, Daniele, pedagogista e direttore del Centro psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti, sottolinea, in un'intervista a La Repubblica, un preoccupante aumento dell'ansia tra i giovani, attribuibile a un modello scolastico basato sulla competizione anziché sull'apprendimento. L'articolo .