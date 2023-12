L’Al-Shabab su Politano | trapela la volontà dell’attaccante

Calciomercato: Al Shabab sfida il Napoli per Politano ! Offerta da 12 milioni , stipendio record di 7 milioni . Scopri i dettagli e la trattativa in ... (napolipiu)

'ex bomber del Liverpool Firmono è stato già scaricato dall'... è attenzionato da vari club sauditi:- Ettifaq e ...Calciomercato Napoli - Non c'è fretta per le uscite in casa Napoli , dopo la partenza di Eljif Elmas per la Germania, direzione Lipsia . Ne parla Il Mattino . Mercato Napoli, Politano va in Arabia ...