La serie turca Ne Gemiler Yakt?m trama cast

Leggi su serietvinpillole

(Di venerdì 29 dicembre 2023) è in onda sul canale turco show tv dal 4 dicembre 2023.“NeYakt?m” unisce due donne che non hanno nulla in comune tranne la maternità. Yasemin è una giovane donna vibrante e sicura di sé che ha perso suo marito durante la gravidanza e lotta per sostenere sua figlia. Fidan è una donna riservata e ansiosa, feroce nel proteggere la propria figlia e sempre alla ricerca di un pericolo invisibile. Quando Yasemin perde sua figlia in un affollato centro commerciale, è Fidan a riunirle. Questo incontro casuale cambia irrimediabilmente il corso delle loro vite. Man mano che la storia si sviluppa, scopriamo che Fidan è in fuga da suo marito Rutkay, un criminale incallito sotto inchiesta da parte dell’Ispettore Capo Toprak. Non passa molto tempo prima che Yasemin e Fidan si trovino involontariamente coinvolte in un crimine che le mette ...