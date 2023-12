La seconda chance | Il Volo o Quello che veramente importa? La tv del 29 dicembre

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Per la prima serata in tv, venerdì 29su RaiUno alle 21.25 si potrà vedere il film “La”. Max e Anna Mancini sono sposati da 25 anni. Hanno due figli gemelli dai caratteri completamente opposti. Tina è ribelle ed ha una storia con Simone, un alunno svogliato che è nella classe dove insegna – Max. Nico invece è spesso chiuso nella sua stanza a giocare con i videogames. Per i loro 18 anni genitori decidono di lasciargli casa libera per organizzare una festa. Sarà un disastro! Max e Anna si chiedono se hanno sbagliato qualcosa nell’educazione dei loro figli. E così, all’accendersi delle candele magiche cinesi regalate dal nonno, di colpo, Tina e Nico tornano neonati… Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con la serie “Il giro del mondo in 80 giorni”. Verranno proposti due episodi: nel primo, in Yemen, Fogg e ...