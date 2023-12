La Seconda Chance | il Film con Max Giusti e Gabriella Pession | in onda Stasera in Prima Visione su Rai1

Per la prima serata in tv, venerdì 29 dicembre su RaiUno alle 21.25 si potrà vedere il film “La seconda chance ”. Max e Anna Mancini sono sposati da ... (bergamonews)

Questa sera, venerdì 29 dicembre 2023, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai1 , va in onda il film La seconda chance – commedia italiana con Max ... (ascoltitv)

Il film con Max Giusti Famiglie in crisi? Serve un pizzico di magia, che sotto le feste ci sta sempre bene: venerdì 29 dicembre alle 21.30 in prima ... (361magazine)

stasera su Rai 1 in prima serata e prima visione assoluta va In onda La seconda chance : trama e cast del film . stasera 29 dicembre 2023 su Rai 1 in ... (movieplayer)

"La", alle 21.35 su Rai 1 il film con Max Giusti. Ecco la trama. Max e Anna Mancini sono sposati da venticinque anni ed hanno due figli adolescenti. I due ragazzi, sebbene siano gemelli, ...Stasera 29 dicembre 2023 su Rai 1 in prima serata, alle 21:30 circa, va in onda La, film del 2023 diretto da Umberto Carteni. La sceneggiatura è stata scritta da Luca Mastrogiovanni, Ciro Zecca, Simonetta Greco e Alessandra Martellini. Trama e cast del lungometraggio.L e avventure di Phileas Fogg proseguono. Stasera alle 21.20 su Rai 2 va in onda la seconda puntata della serie Il giro del mondo in 80 giorni. Si va alla scoperta di due nuovi Paesi: Yemen e India.“La seconda chance”, alle 21.35 su Rai 1 il film con Max Giusti. Ecco la trama. Max e Anna Mancini sono sposati da venticinque anni ed hanno due figli adolescenti. I due ragazzi, sebbene siano gemelli ...