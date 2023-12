La seconda chance | film su Rai1 | trama | attori e cast

Leggi su ascoltitv

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Questa sera, venerdì 29 dicembre 2023, alle 21:20 in tv in prima serata su, va in onda ilLa– commedia italiana con Max Giusti. Vediamo insiemeper decidere se vale la pena vederlo. LaIlLa, diretto da Umberto Carteni e uscito nelle sale cinematografiche italiane il 23 marzo 2023, è una commedia che racconta la storia di una famiglia italiana alle prese con l’adolescenza dei figli gemelli. Max e Anna sono sposati da venticinque anni e hanno due figli gemelli, Tina e Nico. I due ragazzi, sebbene siano identici fisicamente, sono caratterialmente agli antipodi: Tina è ribelle e poco ...