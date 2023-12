La Sarim di Salerno pubblica il suo primo Bilancio di Sostenibilità

Leggi su impresaitaliana

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Mino Bardascino, Ad: “ Il nostro impegno per un’azienda sempre più orientata ai valori dellaambientale, sociale e di governance” Lazione deldiè stata l’occasione per rendere pubblici i valori e le performance in ambito ESG dell’azienda. Laè una realtà con sede aattiva in tutto il territorio nazionale nella gestione della raccolta dei rifiuti. Il fatturato è in costante crescita ma i risultati non sono solo economici ma anche amnientali e sociali, tutto grazie a 25 siti operativi e 18 ecocentri gestiti dall’azienda. L’impegno verso la ostenibilità ambientale traspare anche dai dati della raccolta differenziata che nei comuni serviti raggiunge il 73,59% con picchi del ...