La pagella di Napoli – Monza

(Di venerdì 29 dicembre 2023)– Dopo la sconfitta contro la Roma, la squadra di Mazzarri in un Maradona gremito, non va oltre il pareggio a reti inviolate, ruolino di marcia davvero deludente e peggiore di quello di Garcia, con il suo avvento solo passi indietro, adesso davvero diventa un impresa il quarto posto.0 – 0 Ho visto questo: Meret 7: Ottima parata su un tiro di Dani Mota, ma soprattutto para il rigore a Pessina. Di Lorenzo 5,5: Spinge poco, nervoso e lontano parente del calciatore ammirato qualche mese fa. Rrahmani 6: Ci prova in un paio di colpi di testa su palle da fermo, poco impegnato dagli attaccanti brianzoli. Juan Jesus 6: Partita diligente senza infamia e senza lode. Mario Rui 6,5: Tra I migliori del, uno dei pochi che lotta fino alla fine. Anguissa 6: Buon primo tempo, ...

Iniziamo proprio dalla sfida tra Napoli e Monza dove i padroni di casa dovevano fare i conti con ... L'attaccante, al centro delle voci di mercato, ha fornito una prestazione da sei in pagella. D'Ambrosio 5,5: brutto cliente Kvara, nonostante il momento complicato del Napoli. Il georgiano lo punta in continuazione e lo mette in difficoltà (31' s.t. Cittadini s.v.). Gagliardini 6,5: era già ...