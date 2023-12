La manovra è legge | la Camera approva con 200 sì Foti | «È il ritorno della politica»

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 29 dicembre 2023) L’aulahato ladi bilancio con 200 sì. I voti contrari sono stati 112 e 3 gli astenuti. Una svolta, unacoraggiosa senza assalti alla diligenza e senza sprechi. Nonostante il contesto economico difficile a livello globale, lata dal governo Meloni raggiunge obiettivi importanti: il taglio del cuneo fiscale, la nuova Irpef, gli aiuti alle famiglie, 3 miliardi alla Sanità, aiuti per i mutui degli under 36, Ponte sullo Stretto e pensioni. Nel complesso vale circa 24 miliardi di euro dei quali oltre 15 miliardi finanziati in deficit e destinati al taglio del cuneo (quasi 11 mld); e alla riduzione delle aliquote Irpef (poco più di 4 mld). Le due misure insieme portano un vantaggio in busta paga per i contribuenti coinvolti ...