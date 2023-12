La Lazio ribalta il Frosinone 3-1 all' Olimpico

Leggi su agi

(Di venerdì 29 dicembre 2023) AGI - Labatte in rimonta ile ottiene la seconda vittoria consecutiva dopo quella in trasferta contro l'Empoli. Allo Stadiofinisce 3-1 grazie alle reti di Castellanos, Isaksen e Patric dopo il vantaggio ospite firmato su rigore da Soule. La squadra di Sarri sale così a 27 punti in classifica, mentre gli uomini di Di Francesco, al quarto ko nelle ultime cinque gare, restano fermi a quota 19. Il copione della gara è chiaro sin dalle prime battute di gioco: i biancocelesti provano a manovrare e costruire occasioni, i gialloblu invece si difendono con ordine aspettando il momento giusto per contrattaccare. Anderson e compagni si presentano più volte nei pressi dell'area ospite, ma di fatto non arriva nessuna palla pericolosa in zona Turati, la cui prima parata si registra al 32' sulla punizione di Zaccagni ...