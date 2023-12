La Lazio ribalta il Frosinone 3-1

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Pubblicato il 30 Dicembre, 2023 (Adnkronos) – Lala partita contro ilall'Olimpico con un netto 3-1, mettendo in campo una reazione d'orgoglio dopo il vantaggio dei ciociari su rigore nel secondo tempo dopo un primo chiuso con un nulla di fatto: 3-1 il risultato finale. I biancazzurri chiudono il 2023 del campionato di Serie A all'ottavo posto e 27 punti, insidiando il Napoli a 28 dopo lo 0-0 di oggi contro il Monza ospite al Maradona. Al 4' primo tentativo dellacon Castellanos di testa, la palla termina oltre la traversa. Ilci prova all'11' con Harroui, palla fuori di molto. Kamada prova a sbloccare per lasugli sviluppi di un calcio di punizione al 16', Okoli respinge e il tiro al volo del biancazzurro va sopra la porta. I due poi si ...

L'abbiamo ribaltata e il risultato finale poteva essere più ampio ... Conferma che questa è la rosa più forte che ha mai avuto alla Lazio "L'anno scorso fare una partita con tutti questi assenze ...