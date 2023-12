La Juve insiste | vuole soffiare Djalò all'Inter

Cristiano Giuntoli guarda ancora in casa Napoli per rinforzare la Juventus: pronto già l’assalto da gennaio. La Juventus è in piena lotta per gli ... (spazionapoli)

Qual è il tuo cibo preferito Risate in casanella marcia di avvicinamento alla sfida all' Allianz Stadium contro la Roma . Ai calciatori bianconeri è stata posta questa domanda prima dell'allenamento e il girato venuto fuori ha regalato ...Inzaghi 7: Il primo tempo sembra stregato, non perde la lucidità esulle proprie scelte. Risponde allae si mette nuovamente a + 4 dalla Juventus. Vince per la dodicesima volta senza ...La Juventus ha messo gli occhi sul talento danese Hojbjerg, ma la strada per il suo acquisto non sembra semplice.Pochi soldi da investire ma tante trattative. Le squadre si Serie A si preparano per il mercato invernale. La Juve è alla ricerca di ...