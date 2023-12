La fontana del Contarini trattata con l’idropulitrice | “L’annerimento è solo umidità”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Bergamo. Idropulitrice delicatamente in azione questa mattina sulle superfici delladelin piazza Vecchia.denunciato nei giorni scorsi altro non era se non una velatura di, derivante dal getto continuo dell’acqua sui marmi della. Poco a che vedere con il restauro del monumento, operazione che sarebbe riduttivo accostare a un mero lavoro di “sbiancamento” dei materiali che costituiscono la. Già nei mesi scorsi, ancora in periodo estivo, era stato richiesto un intervento con idropulitrice, eseguito dalla società Aprica Spa, per ripulire la velatura che normalmente si posa su questo genere di monumenti, un’azione ancor più prevedibile in piazze pubbliche e all’aperto. Il restauro, non un semplice lavoro di pulizia L’intervento, ...