La Fiorentina torna quarta | battuto il Torino 1 - 0 | decide Ranieri

(Di venerdì 29 dicembre 2023) FIRENZE - Vittoria pesantissima per lache, in attesa del Bologna, rial 4° posto Champions . Per battere ilserve un colpo di testa diall'82': Italiano vola a 33 ...

Tre punti per irrompere in zona Champions League ed agganciare momentaneamente il Milan; tre punti per dare continuità alla recente striscia... (calciomercato)

Tre punti per irrompere in zona Champions League ed agganciare momentaneamente il Milan; tre punti per dare continuità alla recente striscia... (calciomercato)

FIRENZE - Vittoria pesantissima per lache, in attesa del Bologna, ritorna al 4° posto Champions . Per battere il Torino serve un colpo di testa di Ranieri all'82': Italiano vola a 33 punti, Juric resta a quota ...NellaBonaventura LIVE:- TORINO - NAPOLI - MONZA ATALANTA - 18giornata Atalanta - Lecce HATEBOER : lesione muscolare di primo grado al soleo sinistro. Out fino a fine ...È ufficialmente iniziata la 18esima giornata del campionato di Serie A, l'ultima del 2023. In attesa che la Lazio scenda in campo contro il Frosinone sono due le gare che si sono ...FINE SECONDO TEMPO 95' - Sanabria per Vojvoda che prova a impensierire Terracciano con un tiro debole: il portiere blocca 94' - Quarta frena la ripartenza di Zapata mettendo ...