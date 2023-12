La Fiorentina sogna la Champions | il primo gol di Ranieri in Serie A vale il quarto posto

(Di venerdì 29 dicembre 2023) La Viola di Italiano sale ufficialmente in zona Champions e sogna in grande, conquistando tre punti pesanti (e complicati) a cinque minuti dalla fine, colclamoroso gol inA di Luca Ranieri

è partita molto forte in questa prima parte della stagione e a questo puntozona. Proprio per questo non è da escludere a gennaio uno sforzo del patron, Rocco ...di vincere Giro e Tour nella stessa ...alla sua sesta stagione da professionista ha scelto... Il suo Bologna è in zona, alle spalle ... Davanti a Napoli e. Sabato 30 dicembre ...