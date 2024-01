La Consulta estende i confini della consulenza tecnica preventiva

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Silvia Pascucci - La Corte afferma che la mancata applicazionemisura ex art. 696-bis c.p.c. a tutti i crediti derivanti da ogni atto o fatto idoneo a produrli in conformità all'ordinamento giuridico, dà luogo ad una differenziazione priva di ragionevole giustificazione.

La Corte afferma che la mancata applicazione della misura ex art. 696 - bis c.p.c. a tutti i crediti derivanti da ogni atto o fatto idoneo a produrli in conformità all'ordinamento giuridico, dà luogo ...... Comune di cui presiede lagiovanile da lui stesso istituita, riveste l'incarico di Referente Giovani. L'azione del Gruppo territoriale di Varese sisull'intera area centro - ...Questo estende il termine originale di tre mesi. Tuttavia, è fondamentale notare che il Superbonus 110% per abitazioni unifamiliari e villette si applica solo se almeno il 30% dei lavori è stato ...