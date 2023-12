La classifica Eduscopio premia iSchool | il Liceo delle Scienze Umane al primo posto tra le paritarie cittadine

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Bergamo. Uno dei migliori istituti provinciali e in assoluto il migliore in città, con la certificazione data dalla graduatoriariferita all’anno scolastico 2022/2023: ila indirizzo Economico Sociale disi afferma tra le migliori scuole della provincia bergamasca nelladella Fondazione Agnelli. La scuola si posiziona al vertice tra le scuoledi Bergamo e al quartonell’area entro 10 chilometri dalla città. L’analisi, basata su dati ministeriali, evidenzia la qualità dell’istruzione, una qualità confermata da indicatori come l’indice Fga – che si attesta a 50,67 nel caso di– e la percentuale di diplomati in regola – al 68,1%. Il voto medio ...

2023, ecco le migliori scuole a Bologna Sulla strada giusta In questo caso il progetto (già avviato altrove in Italia e che fa il paio con il nuovo approccio adottato alle ...approfondimento Bonus docenti 2023, a Natale fino a 1.500 euro in più FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca2023, ladelle migliori scuole superiori d'...Ci siamo. Il 2023 è quasi giunto al termine. Ce ne sono state di storie, di avvenimenti importanti, di "fatti", come amiamo definirli noi cronisti. E, diciamolo pure senza timori di smentita: voi lett ...Secondo Eduscopio, l'ente che monitora la qualità degli istituti scolastici della provincia di Agrigento e tiene conto della preparazione universitaria degli ex alunni, il Liceo Scientifico e ...