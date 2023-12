La cessione di Bakker? Una scelta che l’Atalanta dovrà valutare con attenzione

(Di venerdì 29 dicembre 2023)cosa deve fare con? La situazione tra poco spazio, mercato, offerte e unanerazzurra da compiere Da quello che doveva essere l’esterno perfetto sulla sinistra è diventato un vero e proprio oggetto misterioso (che divide gran parte della critica).fino ad ora, per tutta una serie di motivi, non è riuscito ad esprimere il suo potenziale al: trovandosi in una situazione inevitabile. 12 presenze totali con una media di 27 minuti a gara tra poco spazio, tempo e la valutazione negativa di Gasperini: insoddisfatto di ciò che l’olandese gli ha dimostrato, nonostante l’ex PSG avesse ciò che mancava a questa squadra: la capacità di saper saltare l’uomo. Considerando che per il gioco a tutta fascia imposto da Gasperini ci voglia almeno un anno di apprendimento, è ...

