La Camera approva Un anno di attività a Montecitorio

(Di venerdì 29 dicembre 2023) AGI - Quello che si chiude è stato "unimpegnativo per le". Lo sottolinea, in apertura del tradizionale incontro con la Stampa parlamentare, Lorenzo Fontana - che su 204 sedute di Aula nei 14 mesi della XIX legislatura ne ha presiedute 79, per uno spazio temporale di 189 ore e 26 minuti, sulle 945 ore e 11 minuti totali che himpegnato i deputati - rivendicando che "oltre l'Aula c'è altro". Come le 1.234 audizioni informali, le 18 indagini conoscitive deliberate dalle Commissioni permanenti, le 37 audizioni formali di ministri e componenti del governo dedicate ad altri argomenti e le 41 dedicate ai rispettivi dicasteri. "È un momento storico abbastanza particolare - evidenzia il presidente della- sia per la questione Russia-Ucraina sia per il Medio Oriente che, ...

Roma, 19 dic. (askanews) – Con 153 voti a favore, 93 contrari e 16 astenuti la Camera ha approva to in via definitiva il disegno di legge annuale ... (ildenaro)

Roma, 28 dic. Respinto in Aula allalemendamento del Pd alla manovra che proponeva il congedo paritario di 5 mesi per entrambi i ... se siuna manovra che taglia le pensioni per le donne ...28/12/2023 - 18:40 Il giurista ai microfoni di RDS : "Credo ci sarà un'ampia obiezione di coscienza da parte di molti magistrati inquirenti. Lal'emendamento che vieta la pubblicazione - integrale o per estratto - dell'ordinanza di custodia cautelare con cui i giudici convalidano un arresto. Professore siamo di fronte ad una ...Il presidente Lorenzo Fontana nell'incontro di fine anno con la stampa snocciola i numeri di 14 mesi di lavoro in Aula. 204 sedute e 79 leggi approvate, di cui una costituzionale ...La discussione in Aula alla Camera, in programma oggi, 28 dicembre, procede sino a tarda sera attorno ad emendamenti presentati puramente come formalità dall'opposizione.