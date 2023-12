La Camera approva Un anno di attività a Montecitorio

Leggi su agi

(Di venerdì 29 dicembre 2023) AGI - Quello che si chiude è stato "unimpegnativo per le". Lo sottolinea, in apertura del tradizionale incontro con la Stampa parlamentare, Lorenzo Fontana - che su 204 sedute di Aula nei 14 mesi della XIX legislatura ne ha presiedute 79, per uno spazio temporale di 189 ore e 26 minuti, sulle 945 ore e 11 minuti totali che himpegnato i deputati - rivendicando che "oltre l'Aula c'è altro". Come le 1.234 audizioni informali, le 18 indagini conoscitive deliberate dalle Commissioni permanenti, le 37 audizioni formali di ministri e componenti del governo dedicate ad altri argomenti e le 41 dedicate ai rispettivi dicasteri. "È un momento storico abbastanza particolare - evidenzia il presidente della- sia per la questione Russia-Ucraina sia per il Medio Oriente che, ...