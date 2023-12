La Camera approva la legge di bilancio

Manovra 2024 - approvata anche alla Camera : dai fondi per gli stipendi alla proroga contratti ATA. Ecco le misure per la scuola

Via libera dell'Aula della Camera alla legge di Bilancio. La Manovra è legge. I sì sono stati 200, i no 112 e 3 astenuti. Cosa cambia per la ... ()