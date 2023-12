La caduta di Vincenzo De Luca al brindisi di fine anno | il video

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Giornata storta per il presidente della Regione CampaniaDe. Nel corso del tradizionaledicon il personale regionale è caduto a terra, fortunatamente senza riportare nessuna conseguenza. Si era alzato per brindare ma quando è tornato a sedersi non ha trovato più...

"Abbiamo dimostrato di poter vincere le battaglie politiche e anche le battaglie ortopediche". Lo dice il presidente della Regione Campania,De Luca, ironizzando sull'incidente occorsogli durante un brindisi quando, nel sedersi dopo essersi alzato per prendere il bicchiere, è caduto perchè un commesso aveva spostato la sua sedia ...'Va tutto bene, vi ho fatto assistere a un doppio salto mortale carpiato, ma come vedete godiamo di ottima salute'. Così il governatore della CampaniaDe luca ha commentato la suaa terra di ieri, immortalata in un video molto visto sui social. L'ironia De Luca, a margine della conferenza stampa di fine 2023, ha sottolineato, in ..."Abbiamo dimostrato di poter vincere le battaglie politiche e anche le battaglie ortopediche. Vi ho fatto assistere a un doppio salto mortale carpiato, ma come vedete godiamo di ottima salute". Queste ...«Intendiamo impegnarci nel 2024 in maniera strutturale sull'obiettivo di una legge regionale sulla famiglia. Abbiamo in Italia una crisi di natalità, abbiamo un ...