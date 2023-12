La burocrazia costa troppo ma nessuno osa toccarla

Leggi su panorama

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Si calcola che le imprese, causa il caos di norme, ci rimettano in efficienza decine di miliardi all’anno. Ed è un problema anche per i comuni cittadini. Tuttavia, i politici preferiscono sorvolare. Periodicamente, in Italia, si torna a contare il numero delle leggi e ci si accorge di tre cose: la prima è che sono troppe, 160 mila norme di cui 89 mila regionali, la seconda è che si tratta di un bel groviglio che supera di dieci volte quello francese, tedesco o inglese, la terza è che questo scherzetto80 miliardi di euro all’anno per le piccole e medie imprese e 23 miliardi per quelle grandi. Ogni due per tre viene fuori uno studio o un documento di qualche associazione di categoria che ci ricorda questi numeri e tutti, senza distinzione, corrono dicendo che bisogna assolutamente mettere mano alla questione in quanto grave e urgente. Sì, talmente grave e urgente ...