Kamada al bivio | tra Lazio e Giappone E sul futuro

Non è una partita come le altre per, soldatino giapponese, accolto come una star all'inizio di agosto e diventato in fretta un oggetto misterioso. Centrocampista impalpabile, quasi inesistente . Sarri , forse anche per tirarlo ...Ma in pole position, ad agosto, c'eratra gli acquisti estivi. Oggi è in coda alla squadra . Era senza posto, è senza ruolo. Sabato è entrato da vice Luis Alberto, ha chiuso da vice Pedr o. Lo ...È una partita decisiva anche per il suo futuro. Non sa ancora se partirà per la Coppa d’Asia, Sarri gli chiede colpi e un apporto creativo a centrocampo ...Stampa La Lazio per ora fa sapere di non essere intenzionata a muoversi sul mercato, ma da radio mercato arrivano rumors diversi. Fabiani starebbe sondando il mercato alla ricerca di profili che possa ...