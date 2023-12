Juventus - Roma | probabili formazioni | le ultime dalla Continassa

“Siamo in un buon momento ma il calcio vive di equilibrio e bisogna restare con i piedi per terra, pensare alla partita di domani e non a quello ... (sportface)

Vigilia di: i nostri Filippo Cornacchia e Giovanni Albanese commentano dalla Continassa le parole di Massimiliano Allegri in conferenza ...Così l'allenatore dellaMassimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match dell'Allianz Stadium contro la, in merito al suo futuro. Il tecnico livornese ha un contratto ...E dall’altro lato, Bonucci darebbe quell’esperienza che alla Roma manca. Se gioca braccetto sinistro, come a Berlino, è ovvio che fa fatica. Allegri Lui ha vinto tutto, ha portato la Juve a disputare ...Dopo la vittoria per 2-0 a Empoli, la Lazio di Maurizio Sarri si prepara ad affrontare all'Olimpico di Roma il Frosinone, reduce dalla sconfitta per 2-1 con la Juventus. Appuntamento quindi oggi, ...