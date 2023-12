Juventus-Roma | Mourinho in conferenza stampa | canale | orario e streaming

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Perarriva una delle partite più attese dell’anno: il match allo Stadium contro la. La rivalità che contraddistingue lo Special One con i bianconeri è chiara e manifesta ed è per questo che la partita assume ancora di più un grande significato. Ci sarà curiosità per capire come sarà l’atmosfera intorno al tecnico portoghese nel match dell’Allianz Stadium. Nel frattempo nel giorno che precede il match sarà tempo diper il tencico giallorosso che direttamente da Trigoria, venerdì 29 dicembre sarà a disposizione dei giornalisti dalle 10.30 in poi. La diretta dellasarà trasmessa da canali social (Youtube, Facebook, Twitter) della società giallorossa. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale. IL LIVE SportFace.

