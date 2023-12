Juve-Rabiot | prove di rinnovo | ma cosa cambia senza Decreto Crescita?

La settimana della Juve forse ha vissuto una svolta decisiva: Adrien Rabiot ha lavorato finalmente in gruppo e si prepara a torna re in campo.... (calciomercato)

Dopo il pareggio contro il Genoa, la Juve ntus torna in campo per la partita contro il Frosinone , match valido per la diciassettesima giornata di ... (247.libero)

Adrien Rabiot non ha ancora deciso se rinnovare il contratto in scadenza a giugno con la Juve ntus. Sul centrocampista francese c'è... (calciomercato)

Sono giorni molto caldi per la Juventus che si prepara a chiudere il 2023 con un match delicato, con lo sguardo rivolto poi al calciomercato. Sabato sera la formazione di Allegri torna in campo per l'...In mezzo, ci sarà Manuel Locatelli, alla sua sinistra Adrien. Sulla destra si rivedrà verosimilmente Timo Weah, dunque Weston McKennie tornerà a ricoprire il ruolo di mezzala, in assenza di ...E perché, se ne vale la pena, la Juve continuerà a investire. Confermare l'attuale ingaggio, superiore tra parte fissa e bonus ai 7 milioni netti, è uno di quegli sforzi in programma alla Continassa ...Probabili formazioni Juventus-Roma - Gli undici possibili titolari scelti da Allegri e Mourinho per la 18^ giornata di Serie A ...