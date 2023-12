Juve | l'impegno UFFICIALE di Exor a sottoscrivere per intero l'aumento di capitale

Ultimodell'anno in vista per la Juventus che sabato sera dovrà vedersela contro la sempre ostica Roma. Punti preziosi in palio in questo confronto con il giallorossi di José Mourinho per la zona ...Successivamente resterà in Montenegro e arriverà allada maggiorenne, lui che festeggerà i 18 anni il prossimo 12 maggio. Da sottolineare il fortedella Juventus, che è stata nei giorni ...Sul proprio account "X", la Juventus mostra la preparazione della squadra in vista della gara interna di campionato di domani sera contro la Roma. Una sfida molto importante per la ...Juventus, Exor disposta a coprire l’intero aumento di capitale in caso di passo indietro degli altri soci: la nota UFFICIALE Attraverso una nota ufficiale Exor – la holding della famiglia Agnelli-Elka ...