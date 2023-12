Juve | Exor pronto a coprire l’intero aumento di capitale

(Di venerdì 29 dicembre 2023) La, proprietaria della, è pronta al’didei bianconeri: la nota della società Attraverso una nota ufficiale– la holding della famiglia Agnelli-Elkann che controlla la– si impegna aper intero l’dida 200 milioni di euro deliberato per il club bianconero, nel caso in cui gli altri soci dovessero rifiutare di partecipare al nuovo rafforzamento patrimoniale. Qualorafosse effettivamente chiamata a versare i 72 milioni di euro in questione, la sua partecipazione nel club bianconero salirebbe al di sopra dell’attuale 63,8%. LA NOTA – «La Società, a valle dell’annuncio dell’di ...

"L'aumento di capitale darà la forza per affrontare il prossimo triennio con forti ambizioni in campo e fuori". La Juve venduta a un fondo ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – La Juve venduta a un fondo straniero? No, parola di John Elkann . "Non siamo stati approcciati da alcun fondo straniero, né lo abbiamo ... (nuovasocieta)

(Adnkronos) – La Juve venduta a un fondo straniero? No, parola di John Elkann . "Non siamo stati approcciati da alcun fondo straniero, né lo abbiamo ... (periodicodaily)

... anche in considerazione dell'attuale contesto, Juventus - stante la disponibilità di- ha, parallelamente alle predette interlocuzioni con gli istituti bancari, avviato e condotto con...Attraverso una nota ufficialeha riferito che si impegnerà a coprire l'intero aumento di capitale da 200 milioni di euro, nel caso in cui gli altri soci dovessero rifiutare di partecipare al nuovo rafforzamento del patrimonio ...Juventus FC ha nominato Citigroup e UniCredit quali joint global coordinators nell'ambito dell'aumento di capitale in opzione fino a massimi 200 milioni… Leggi ...Intervistato da Radio Radio, Dario Bonetti ha parlato della sfida tra Juventus e Roma: "Se la Roma gioca con la giusta determinazione e cattiveria agonistica come contro il Napoli, ...