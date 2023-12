Johannes Klaebo salta il Tour de Ski! Rinuncia per un’influenza | “Era l’obiettivo della stagione”

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Aveva vinto tre volte ilde Ski, le ultime due consecutivamente. Era il grande favorito ed era pronto ad andare a caccia addirittura dell’enplein di successi, visto il suo stato di forma. Nulla di tutto ciò:Hoesflotè costretto are all’appuntamento più importante dell’anno a causa diarrivata negli ultimi giorni. Non sarà dunque al viasprint di Dobbiaco domani il fenomeno norvegese, leaderCoppa del Mondo di sci di fondo. Ad annunciarlo sui social è stato proprio: “Ho accusato uno stato influenzale nel raduno di Davos, sei giorni a letto prima di tornare a casa alla vigilia di Natale, sperando di essere pronto per Dobbiaco. Il mio corpo però non è pronto per gareggiare. Il ...

