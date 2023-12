Jeremy Renner torna a recitare dopo l’incidente | sarà in una serie tv?

(Di venerdì 29 dicembre 2023)il tragico incidente con lo spazzaneve e la lunghissima e dolorosa riabilitazione motoria,sembra destinato are adavanti la macchina da presa nel primo ruolo in assoluto da quell’evento catastrofico. Un post di Instagram dell’attrice Emma Laird sembra difatti suggerire che nella seconda stagione di Mayor of Kingstown il suo personaggio condividerà almeno una scena con, che era di fatto il protagonista maschile nel corso della prima stagione dellaattualmente disponibile su Paramount+.ed Emma Laird in uno screenshot da Instagram Fonte: InstagramIt’s happening (Sta succedendo). Così esordisce l’attrice Emma Laird su Instagram per aggiornare i suoi ...

