Jannik Sinner | Ma chi trova la data? | doccia gelata per Adriano Panatta

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Il suo 2023 è stato sfavillante, ha contribuito a riportare la Coppa Davis in Italia dopo 47 anni ed ha raggiunto, primo italiano di sempre, l'ultimo atto delle Finals ATP di Torino. Stiamo parlando ovviamente di, ora meritatamente in vacanza in montagna, a Plan De Corones, ma già pronto per ricominciare la stagione a gennaio con gli Australian Open. Il tennista altoatesino è stato intervistato da Stefano Semeraro per La Stampa, dopo aver ricevuto anche il premio di “Fan Favourite” dell'ATP: “L'affetto del pubblico conta tantissimo, l'ho sentito a Torino e a Malaga, ma anche durante tutta la stagione in giro per il mondo. Poter trasmettere i miei valori come il fairplay, il lavoro duro e il rispetto è molto importante e sono contento e soddisfatto del giudizio dei fans. Ricevere questo premio dopo personaggi come Roger e Rafa è un onore ...