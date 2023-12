J-POP Manga | tutte le uscite di gennaio 2024

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Cosa dobbiamo aspettarci da J-POPnel? Senza andare troppo in là nel tempo, possiamo intanto dare un’occhiata alledi, a partire dall’atteso primo volume de La Luna e l’Acciaio, l’ultima serie di Daruma Matsuura, l’autrice dell’intenso thriller Kasane. Sullo sfondo del Giappone del 1800 un samurai che non può toccare l’acciaio e una donna misteriosa incrociano le proprie strade. Dopo Alice in Borderland e Zombie 100 arriva poi in Italia Noyu Girl, un’altra sorprendente serie di Haro Aso, disponibile completa in un imperdibile cofanetto da collezione. Noyu è il termine giapponese usato per indicare le sorgenti termali nascoste nella natura selvaggia. Nessuno al mondo ama le noyu più di Hibari Otaka, una ragazza pronta ad affrontare qualsiasi pericolo e sport estremo pur di raggiungere i ...

Torna il manga spokon che ha consacrato la carriera di uno dei più importanti fumettisti contemporanei: Taiyo Matsumoto. Be Comics! 2023, la più prestigiosa manifestazione dedicata alla cultura pop e geek in tutto il Veneto, tra le più attese del Nord Italia, fa il suo ritorno presso i padiglioni di Padova Hall.