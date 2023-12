Italia | un Paese al contrario Giuseppe Conte si difende sul mini-reddito

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 29 dicembre 2023) "L'è proprio unal. Avete visto qual è la polemica di questi giorni di festa? La mia dichiarazione dei redditi per l'anno 2022. Obiezione: è troppo bassa. Vi spiego subito. Sono in aspettativa non retribuita come professore all'Università di Firenze e ho scelto di non tornare a esercitare la professione di avvocato per non contaminare le mie battaglie politiche e quelle che sono le mie attività professionali per prevenire conflitti d'interesse. E' per questo che ho guadagnato 24mila euro ma sono riuscito a vivere bene con i miei risparmi, perché di certo con la politica non mi sono arricchito". Così, in un video sui suoi profili social, il leader M5s