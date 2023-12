Italia e italiani ignoranti in intelligenza artificiale

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Non solo l’non ha, perlomeno al momento, alcuna alternativa pronta ai software dimade in Usa come ChatGPT e Gemini o a quelli che sta sviluppando la Cina di Xi Jinping. Ma neppure la sua popolazione sa davvero di che cosa si tratta e quali siano le relative opportunità e i rischi. A rivelarlo è una indagine di Eumetra, secondo cui sebbene oltre sei cittadini su dieci sia convinto di conoscere perlomeno abbastanza bene l’, una volta arrivati al concreto quasi la metà deglini non ha mai avuto a che fare con ChatGPT e gli altri sistemi cosiddetti “generativi”. O, anche peggio, non saprebbe dire se questo è accaduto. Insomma l’e l’Europa, più che preoccuparsi di pensare di imprigionare i neuroni di ...