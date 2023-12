Israele attacca convoglio umanitario UNRWA

(Di venerdì 29 dicembre 2023) La situazione nel Medio Oriente ha raggiunto l’84º giorno di conflitto ehato undell’. Abbiamo notizie della CNN. Le notizie sono brutali. Sembra che donne e bambini sono detenuti e spogliati dalle forze israeliane in uno stadio nel nord di Gaza. Cos’è l’L’è l’Agenzia delle Nazioni Unite per l’assistenza e il soccorso ai profughi palestinesi nel Vicino Oriente. Quindi essa è un’organizzazione internazionale. L’fu istituita nel 1949 . Aveva l’obiettivo di fornire aiuto e supporto ai palestinesi che hanno subito lo sfollamento, costretti a lasciare le proprie abitazioni. Questo durante il conflitto del 1948. Questa agenzia nasce per affrontare le esigenze specifiche dei rifugiati ...

(Adnkronos) – almeno sei palestinesi sono morti in un attacco con un drone che ha colpito il campo profughi di Nur Shams, a est di Tulkarem, in ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – almeno sei palestinesi sono morti in un attacco con un drone che ha colpito il campo profughi di Nur Shams, a est di Tulkarem, in ... ()

DIRETTA Israele , tutti gli aggiornamenti in tempo reale in merito a quello che si sta verificando nel Paese del Medio Oriente e non, oramai arrivato ... (notizie)

Leggi anche Gaza tra guerra e futuro:inizia a parlarne, l'Egitto propone tre fasi, video detenuti spogliati indigna gli Stati Uniti Alta tensione tra Iran eed Erdogan...... esercito in allerta al confine a nord dopo il numero record di razzi lanciati dal Libano: 'Se non fermate Hezbollah, ci penseremo noi' Alta tensione tra Iran eed ErdoganNetanyahu "..."Fonti ad Al Arabiya hanno riferito che 11 leader della Guardia rivoluzionaria iraniana sono stati uccisi nell'attacco ieri sera che ha preso di mira l'aeroporto di Damasco". Lo scrive la stessa tv sa ...Una delegazione di Hamas è al Cairo per esaminare un piano egiziano per un cessate il fuoco che porrebbe fine alla guerra a Gaza, ha detto un funzionario di Hamas.