Iran | pena capitale per quattro persone “Crimine di guerra e corruzione”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 29 dicembre 2023) L’agenzia di stampa Mizan, agenzia vicina alla magistraturaiana, riferisce che sono state “giustiziate” inaccusate di aver avuto contatti ed essere legate ai servizi segreti israeliani del Mossad. Nel caso sarebbero coinvolte in tutto 10. Secondo quanto si sa sulle accuse, lemesse a morte erano stati incriminati per aver ricevuto denaro per poter svolgere diverse missioni nelle province di Azarbaijan occidentale, Teheran e Hormozgan. Per icondannati – Wafa Henare, Aram Omari, Rahman Parhazo e Nasim Namazi – ladi morte è stata eseguita per “diattraverso la cooperazione con il regime ...