Inter | stop tra i ‘fumi’ di Genova | che fatica senza Lautaro | è 1-1 | CLASSIFICA

(Di venerdì 29 dicembre 2023) L’saluta il 2023 con un pareggio. Un anno fantastico per i nerazzurri che, dopo aver chiuso la passata stagione con la finale di Champions League raggiunta, hanno iniziato il nuovo anno alla grande dominando la Serie A. Al 18° turno di campionato i punti sono 45, 5 in più della Juventus, prima delle inseguitrici, che domani avrà però l’opportunità di accorciare il gap. E se dovesse riuscirci sarà merito di un ex. Radu Dragusin, ex primavera bianconero, ha fermato l’sull’1-1 nella serata del “Luigi Ferraris”. Dopo l’ruzione iniziale a causa del lancio di fumogeni, l’ha trovato il gol del vantaggio con Arnautovic, il più lesto a ribadire in rete un pallone deviato da Martinez sul palo dopo una conclusione di Barella. Gara ostica per l’che...