Inter | Gazzetta | domani il giorno dei rinnovi di Mkhitaryan e Dimarco

(Di venerdì 29 dicembre 2023)in vista in casa. Seconda quanto riporta ladello Sport, nella giornata diarriveranno le ufficialità dei prolungamenti dei contratti di Federicoe Henrikh. L’esterno firmerà un accordo quadriennale fino al 2028 con stipendio di circa 4 milioni di euro all’anno. Per l’armeno rinnovo fino al 2025 con opzione contrattuale fino al 2026. SportFace.

... i dettagli Finalmente siamo giunti a una conclusione decisiva per i rinnovi di Dimarco e Mkhitaryan con l'. Secondo quanto riportato dalladello Sport, i rinnovi contrattuali di due ...... ha rilasciato un'intervista a Ladello Sport . Di seguito le dichiarazioni: CAMPIONATO - ' Sono contento, anche se è un momento difficile per noi . Venivamo da una batosta con l'e col ...Patrick Cutrone, ex attaccante del Milan, ha ricordato il gol segnato all’Inter in Coppa Italia con la maglia rossonera Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Patrick Cutrone, attaccante del Como ed ...L'aria è cambiata, e lo si capisce anche da un aspetto non indifferente sul lungo termine: in questa prima metà di stagione la Juve è tornata.