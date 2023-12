Inter e Napoli vogliono chiudere l’anno con il buon gusto in bocca

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla Serie A pervenuta in redazione: La Serie A cierra el año 2023 con una apasionante jornada con la lucha por el liderato, los puestos europeos y el descenso al rojo vivo. La jornada arrancará el viernes con cuatro emocionantes partidos donde los equipos lucharán para cerrar el año con buen sabor de boca. Genoa (13o) –(1o) –> Elde Milán visita al Genoa con el objetivo de seguir liderando la competición doméstica al finalizar el año. El conjunto que dirige Simone Inzaghi es el mejor visitante de la categoría con siete victorias y tan solo un empate en sus partidos a domicilio. Además, el conjunto ‘nerazzurri’ lleva cuatro victorias seguida en el Calcio. Elde Milán sigue contando con la baja de su gran estrella y goleador Lautaro ...

Zerbin potrebbe giocare titolare domani contro il Monza, perché Mazzarri ha gli uomini contati. Osimhen e Politano out per squalifica, mentre Natan ... (ilnapolista)

Ultima chiamata del 2023 per il Napoli , ancora in crisi di risultati. Dopo il ko con la Roma, la squadra di Mazzarri tornerà in campo... (calciomercato)

Molti club, fra cui l’Inter , sono alla finestra, in attesa di scoprire se Zielinski riuscirà a liberarsi a zero dal Napoli . Di seguito gli ... (inter-news)

Aurelio De Laurentiis (LaPresse) - calciomercato.itSi parte dal, con l'ex portiere di, Parma e Fiorentina che va all'attacco del patron De Laurentiis: 'La gestione del post scudetto ha ......intervenuto in diretta ai microfoni di TvPlay per parlare del cattivo rendimento deldopo lo Scudetto dell'anno scorso e della lotta per il primo posto frae Juventus (con Milan e...Gli analisti rilanciano a 1,63 gli azzurri contro il Monza, i nerazzurri volano a 1,59 sul Genoa. A Torino il colpo giallorosso vale 4,24 Roma, 28 dicembre 2023 – Ultima chiamata del 2023 per il Napol ...Tra venerdì e sabato l’ultima giornata dell’anno solare e penultima del girone di andata: la capolista Inter a Genova («2» a 1,60) per consolidare il primato, il Milan a 1,45 contro il Sassuolo per ri ...