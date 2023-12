Inter al Mondiale per Club 2025 | l’annuncio di Infantino | “Complimenti per la qualificazione e in bocca al lupo”

Il Consiglio della FIFA ha annunciato ufficialmente gli ultimi dettagli legati ai criteri di qualificazione per il Mondiale per Club 2025. Come... (calciomercato)

Commenta per primo Messaggio su Instagram del presidente della Fifa Gianni Infantino all': ' Sono lieto di dare il benvenuto all'nel nuovoper Club FIFA 2025, che si svolgerà negli Stati Uniti'.... passando per la morte di Gianluca Vialli e per l'approdo in finale di Champions League dell'...di Roma e l'impresa di Francesco "Pecco" Bagnaia che in sella alla Ducati bissa il titolo...Il presidente della Fifa sta quotidianamente aggiornando i fan sulla presenza dei vari club al prossimo Mondiale per Club 2025. (da gianni_infantino Instagram) ...Il presidente della Fifa sta quotidianamente aggiornando i fan sulla presenza dei vari club al prossimo Mondiale per Club 2025. (da gianni_infantino Instagram) ...